У підмосковному Ногінську стався вибух газу в житловому будинку

У МНС по Московській області підтвердили підтвердили вибух, на місце направлені екстрені служби.

Через вибух обрушилися три поверхи в першому під'їзді, а також вибило вікна. Всього в будівлі дев'ять поверхів. За даними працюючих на місці пожежників, вісім квартир зруйнувалися повністю, а 24 пошкоджені.

З будинку евакуйовано 173 людини.

За попередніми даними, причиною події став витік газу через несправність обладнання. За фактом вибуху в Ногінську завели кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, повідомили в СК.

Згідно з останніми даними, кількість постраждалих під час вибуху в житловому будинку в Ногінську збільшилася до п'яти осіб, серед яких двоє дітей - 5 і 11 років. Двоє ще можуть перебувати під завалами, повідомляють екстрені служби.

На місці працюють 130 осіб і 30 одиниць техніки. Серед них є Кінологічні розрахунки. Рятувальні служби ведуть пошук постраждалих і розбір завалів.

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