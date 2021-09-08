У Київській області сталася масштабна ДТП
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Аварія сталася біля смт Чабани.
Водій вантажівки заявив, що чоловік за кермом автомобіля Ravon був п'яний, а також він нібито є співробітником правоохоронних органів.
У телеграм-каналі повідомляють, що за словами свідків ДТП, винним вже намагаються зробити водія вантажівки.
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Наразі встановлюються всі обставини ДТП.
До слова, страшна аварія сталася на трасі Київ-Харків.
Двоє пасажирів загинули, а водій і 8-річна дитина в лікарні. Попередньо, 25 серпня, 32-річний водій автомобіля "Kia Cerato" допустив наїзд на відбійник.
В результаті аварії загинули двоє пасажирів: 44-річна жінка і 46-річний чоловік.
Водія та восьмирічного пасажира госпіталізували. Всі подробиці смертельної аварії з'ясовуються.
Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.
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Також Politeka писала, що пішохода переїхало кілька авто, ніхто не намагався зупинитися.