У поліції не сумніваються, що той був п'яний

Водій позашляховика з місця ДТП намагався втекти

На автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів", поблизу села Немовичі, водій скоїв смертельну ДТП та намагався втекти з місця.

Про це повідомили у поліції Рівненської області, а видання Gazeta зазначило, що винуватцем ДТП став екс-прокурор.

Слідчі з'ясували, що водій автомобіля NISSAN ROGUE не вибрав безпечну швидкість і зіткнувся зі скутером Honda, який рухався в попутному напрямку. Від отриманих травм водій двоколісного, 35-річна жінка, загинула на місці.

Вона мешканка Немович. Їхала з роботи з готелю "Варшавська" в обласному центрі. Була одягнена в куртку зі світловідбиваючими елементами. Сиротами залишилися троє дітей.

Після аварії водій позашляховика намагався втекти з місця події. Однак екіпаж патрульних, які стали свідками ДТП, відразу почали його переслідувати і через кілька хвилин затримали.

Під час спілкування поліцейські з'ясували, що 38-річний чоловік має ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, від проходження огляду він відмовився, але в поліції не сумніваються, що той був п'яний за кермом.

Як пишуть українські ЗМІ, смертельну аварію скоїв колишній прокурор, який був звільнений у серпні 2020 року через неуспішне проходження атестації.

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