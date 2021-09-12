Серце легендарного музиканта раптово зупинилося
Світ музики потрясла ще одна сумна подія. 10 вересня помер британський співак, гітарист і автор безлічі пісень Майкл Чепмен. Музиканту було 80 років. Про це повідомили в
Точна причина смерті не називається. У соцмережах люди висловлюють глибокі співчуття, пов'язані зі смертю Майка Чепмена.
«Ми глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Майкла Чепмена, який так багато разів зачаровував", - йдеться в повідомленні.
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"Дуже шкода чути про смерть англійського співака, автора пісень і гітариста-віртуоза Майкла Чепмена у віці 80 років. Думки і молитви його родині і близьким друзям в цей сумний час», - пишуть в Твіттері.
Майкл почав кар'єру з виконання джазових стандартів-на Чепмена сильно вплинули американські джазмени. У підсумку він виробив власний впізнаваний стиль, відточивши його до віртуозності.
Народився Чепмен в 1941 році в Лідсі. Там він закінчив художній коледж, і ім'я зробив в кінці 60-х спочатку на фолк-сцені. Також відомо, що Майкл працював вчителем живопису і фотографії.
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