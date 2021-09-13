Авіакатастрофа сталася в неділю ввечері, 12 вересня, біля російського селища Казачинське в Іркутській області
Під час повторного заходу на посадку впав літак L-410 з 16 людьми на борту (14 пасажирів і 2 члени екіпажу). В результаті НП, загинули три пасажири і пілот (другий пілот залишився живий). Решта дванадцять чоловік отримали травми різного ступеня тяжкості, в основному переломи і черепно-мозкові травми. Один потерпілий знаходиться в критичному стані.
Ті, що вижили в авіакатастрофі, розповіли, що відбувалося в момент аварії L-410. Так, за словами однієї з пасажирок, екіпаж не оголошував, що літак падає - всі думали, що він просто сідає.
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"Під час посадки все було спокійно. Ми думали, що ми сідаємо, а потім все раптом затріщало. Екіпаж нічого не повідомляв. Зараз борт дуже сильно пошкоджений. Там люди затиснуті. Я їх бачу, але не знаю, чи живі вони чи ні".
Ще один пасажир розповів: "Три або чотири людини в літаку завалені... Літак повністю весь зруйнований! Увесь всмятку! У людей руки, ноги переламані... Одна людина тільки в сорочці народилася".
Представник оперативного штабу з ліквідації наслідків катастрофи повідомив агентству Інтерфакс, що літак "не долетів до пункту призначення чотири кілометри і знаходився на мінімально низькій висоті". Причини аварії з'ясовуються.
Другий пілот Микола Махнутін, який дивом вижив, вважає, що у всьому винен збій системи навігації.
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