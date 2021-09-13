Водія Mercedes поліція затримала на місці аварії

33-річний водій на Mercedes збив чоловіка на пішохідному переході. Після цього він влетів у трьох людей на тротуарі. ДТП сталося 12 вересня, на вулиці Калиновій у Дніпрі.

Деталі повідомляє місцеве видання "Інформатор".

Перед зіткненням Mercedes вдарив автомобіль Mitsubishi, зніс світлофор і виїхав на зустрічну смугу навіть не гальмувавши. Після наїзду на пішоходів автомобіль врізався в будинок і зупинився.

В результаті події травми отримали пасажири Mercedes, Mitsubishi і пішоходи. Постраждали шестеро людей, серед них - двоє дітей. Їх забрали в лікарню на машині швидкої допомоги.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.



Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

Як повідомляла Politeka, митник влаштував трагічну ДТП на українській трасі і втік.

Також Politeka писала, що пішохода переїхало кілька авто, ніхто не намагався зупинитися.