У Туреччині сталася страшна аварія з туристами
Відомо, що щонайменше 30 людей отримали поранення в аварії, в яку потрапив автобус на південному заході Туреччини.
Водночас турецьке видання "hurriyet" повідомляє, що в Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами.
Повідомляється, що є загиблий і 35 постраждалих.
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Попередньо, у водія стався серцевий напад, що призвело до зіткнення з автобусом, який їхав назустріч.
Водій туравтобуса загинув на місці, ще 3 людей у важкому стані
До слова, нещодавно на трасі в Україні сталася чергова ДТП
У Рівненській області на дорозі Київ-Чоп зіткнулися вантажний фургон Mercedes-Benz Sprinter і автобус нерегулярних перевезень Львів – Київ, в якому їхали паломники.
Від руйнівного удару фургон перекинувся на бік у кюветі.
У момент аварії всередині автобуса знаходилися 56 паломників і 2 водія. Всі вони поверталися з Києва до Львова. У ДТП постраждав тільки водій фургона.
В автобусі після ДТП, на щастя, лише розбиті шибки і пом'ятий бампер.
Нагадаємо, що у Києві 9-річний хлопчик на Tesla скоїв ДТП, кадри.
Як повідомляла Politeka, чкількість жертв ДТП з українцями в Польщі збільшилася: з'явилися нові відомості.
Також Politeka писала, що батько і 15-річний син загинули через фатальну помилку, кадри з місця ДТП.