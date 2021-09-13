У Туреччині сталася страшна аварія з туристами

Відомо, що щонайменше 30 людей отримали поранення в аварії, в яку потрапив автобус на південному заході Туреччини.

Водночас турецьке видання "hurriyet" повідомляє, що в Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами.

Повідомляється, що є загиблий і 35 постраждалих.

Попередньо, у водія стався серцевий напад, що призвело до зіткнення з автобусом, який їхав назустріч.

Водій туравтобуса загинув на місці, ще 3 людей у важкому стані

До слова, нещодавно на трасі в Україні сталася чергова ДТП

У Рівненській області на дорозі Київ-Чоп зіткнулися вантажний фургон Mercedes-Benz Sprinter і автобус нерегулярних перевезень Львів – Київ, в якому їхали паломники.

Від руйнівного удару фургон перекинувся на бік у кюветі.

У момент аварії всередині автобуса знаходилися 56 паломників і 2 водія. Всі вони поверталися з Києва до Львова. У ДТП постраждав тільки водій фургона.

В автобусі після ДТП, на щастя, лише розбиті шибки і пом'ятий бампер.

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