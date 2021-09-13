Багато гравців української збірної з футболу перед матчем з Чехією покинули розташування команди.

Про це повідомив Олександр Петраков, виконуючий обов'язки головного тренера збірної.

"Малиновський підійшов і каже, що теж хоче виїхати. Адміністратор сказав йому, що ми купили йому квиток на 9 вересня, ще матч в Чехії. А він сказав, що не хоче залишатися, а хоче виїхати. Він нічим це не пояснив. Якщо людина хоче їхати, то нехай їде", - сказав Петраков.

За його словами, він попросив адміністратора взяти квиток для Руслана і відпустив. Петраков підкреслив, що ніякого конфлікту між ними немає, а причина конфлікту в тому, що Малиновський не грав у старті на матчі з Францією.

Виконуючий обов'язки пояснив свої вибачення перед футболістом. За словами Петракова, вони спочатку поговорили в Казахстані. Тренер пояснив футболісту, що команда гратиме за новою схемою. Футболіт, за словами Петракова, відповів, що під час гри за Бельгію, він не погодився б, а тепер усвідомив, що командні інтереси важливіші за особисті. Петраков додав, що Малиновський образився, коли він запропонував йому на "Олімпійському" вийти на заміну в грі з Францією. Тренер сказав, що вибачився перед гравцем, але його це не влаштувало і він поїхав.

Нагадаємо, що Малиновський образився на Петракова після матчу

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