Відомий радянський і російський актор театру і кіно та кінорежисер Станіслав Любшин отримав травму

Як пише Politeka.net, незважаючи на поважний вік, 88-річний заслужений артист РРФСР Станіслав Любшин, який відомим завдяки ролям у культових фільмах "Дід", "Він – дракон", "Вічне життя Олександра Христофорова", "Годунов", "Щит та меч" та інших, продовжував невтомно працювати на сцені Московського художнього театру імені Чехова.

Так, 11 вересня під час вистави "Чайка", де Любшин грав персонажа Петра Соріна, із легендарним актором стався нещасний випадок. Станіслав Любшин послизнувся та сильно вдарився головою унаслідок падіння. Його госпіталізували в Міську клінічну лікарню №67, передає "Lenta.ru".

Пізніше у театрі прокоментували, що Любшин дійсно перебуває у лікарні, однак травма в актора несерйозна. Попри це, за словами представників МХТ імені Чехова, Станіслав Любшин пробуде в лікарні близько тижня.

Рaніше Politeka писaлa, що нова втрата наздогнала світ кіно, не стало знаменитого актора: "Мир його праху".

Нагадаємо, що обірвалося життя легендарної співачки-красуні, її друзі невтішні: "Як складно...".

A ще Politeka повідомлялa, що обірвалося життя знаменитого актора, який запам'ятався за багатьма фільмами: "Буде сильно не вистачати"