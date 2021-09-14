Український боксер Олександр Усик записав звернення до Ентоні Джошуа, з яким незабаром зустрітися в поєдинку.

Відповідне відео з'явилося в Twitter.

"Гей, Ентоні! Я передаю тобі привіт. Ти дуже хороший боксер. Ти суперзірка", - сказав Усик.

Це був натяк боксера на те, що Джошуа не вдасться його перемогти. На відео присутній і фрагмент прес-конференції за участю Тоні Белью. На ній британець назвав його суперзіркою. На це Усик сказав, що не вважає себе таким, оскільки суперзірки падають.

Відзначимо, що поєдинок Усик – Джошуа запланований на 25 вересня. В якості місця зустрічі організатори вибрали стадіоні Тоттенхем Хотспур, розташований в Лондоні.

Раніше промоутер Ф'юрі Френк Уоррен припустив, що Усик переможе Джошуа, якщо остаточне рішення прийматимуть судді. За його словами, Усик-це феноменальний крузер, який показує захмарний рівень. Також Уоррен розповів, що результат поєдинку багато в чому залежатимуть від того, чи зможе Джошуа повною мірою реалізувати переваги перед Олександром Усиком. Уоррен зазначив, що Джошуа сильніше, більше і володіє більш довгими руками, але якщо Усик зможе обійти його джеб, то це доставить Ентоні безліч проблем. Промоутер додав, що буде турбується за стан Джошуа, якщо Усик продовжить стояти на ногах, коли бій підійде до середини.

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