Про них у новому ефірі з Марком Фейгіним розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, наразі найбільше угруповання російських військ зосереджено від Ізюмського спрямування на Слов'янськ. Окупанти явно хочуть йти в атаку, проте їм доводиться постійно перегруповуватись.

«Попаснянське угруповання — набагато швидше за наявності меншої сили. Вона таки проламалася вперед. Головна готовність там. Попаснянська намагається прорватися у бік Бахмута. Частина має намір вийти на кордон Луганської області. Там розгорнуться основні події. 3-4 підрозділи перекидаються на Херсонський та Криворізький напрями», - розповів Арестович.

Алексей Арестович

За його словами, найближчим часом у росіян в Україні буде три головні цілі.

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«Основні події – Слов'янськ, Краматорськ та Бахмут», – попередив радник голови ВП.

окупанти, російські солдати, російські війська

За його прогнозом, окупанти намагатимуться атакувати ці напрямки, застосовуючи ту саму стратегію, що й до цього. При цьому Арестович зазначив, що дуга виходить надто широкою, тому, на його думку, у росіян нічого не вийде.

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