Російська армія має виснаження ресурсів на четвертому місяці повномасштабного вторгнення в Україні. Про це заявив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данилов, повідомляє WSJ. Він також додав, що наразі армія окупантів не має можливості атакувати на різних напрямках фронту.

"Наразі російські війська наступають кроками під прикриттям артилерії. Росія накопичує дуже велику кількість артилерії та бронетехніки на кожному квадратному кілометрі, з яким українські військові не в змозі впоратися, і це дає росіянам перевагу. Поки що Україна має вести оборонну війну", - сказав він. Данилів.

За його словами, ситуацію в зоні бойових дій значно покращили постачання в Україну минулого місяця американських високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Використання цієї техніки дозволило ЗСУ завдати удару саме за тими російськими цілями, які раніше були поза досяжністю українського обладнання. За його словами, росіяни "беззахисні перед ними". Секретар РНБО сказав, що Україні будуть потрібні ще десятки таких пускових установок.

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