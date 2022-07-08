У деяких ресторанах мережі «Вкусно и точка», яка замінила в Росії «Макдоналдс», не буде картоплі фрі.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на повідомлення прес-служби компанії, частина закладів мережі швидкого харчування також прибере з меню картоплю по-сільськи.

У компанії пояснять своє рішення тим, що 2021 рік став неврожайним для сортів картоплі, які використовуються для виробництва їх картофеля фрі і став неможливим імпорт картоплі на заміну російській.

Можливо, страви з картоплі повернуться до всіх ресторанів восени, коли буде новий врожай.

Користувачі Мережі бурхливо відреагували на цю новину і запропонували росіянам замість картоплі їсти кору дерев.

«Довоювались і картоплю забули посадити?», «Смітник зламався... і крапка», «Хай кору їдять», «Бересту нехай смокчуть», «Жеріть що є і крапка», «А шо, своя картоха вже не годиться? А як же імпортозаміщення? А як же одвічне російське "ми вміємо виживати"?», - сміються користувачі Мережі.

Нагадаємо, раніше у Росії визнали провал програми імпортозаміщення. Як написав у Telegram-каналі голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та державного будівництва Андрій Клішас, "програму імпортозаміщення провалено повністю. Крім бравурних звітів галузевих відомств немає нічого. Наші люди це бачать і за товарами народного споживання і в багатьох інших сферах".

Нагадаємо також, що ресторани "Макдоналдс" пішли з російського ринку після повномасштабного вторгнення рф в Україну. На заміну йому відкрилися ресторани «Вкусно и точка». У Мережі помітили, що логотип ресторанів дуже схожий на знак виробника кормів для тварин.

Нагадаємо, Сергій Лавров став ізгоєм на саміті G20.

У Мережі також з'явилося відео, як італійський ведучий закрив російському пропагандисту Соловйову рот у прямому ефірі.

У свою чергу російські далекобійники почали скаржитися на напади в країнах ЄС. За словами водіїв, в них летять каміння та погрози.