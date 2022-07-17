Жителя Волинської області покарали за систематичну крадіжку палива за допомогою шланга, він проведе за ґратами понад 4 роки.

Таке рішення ухвалив Горохівський районний суд Волинської області, повідомляється в судовому реєстрі .

З 23 березня 2021 року до 14 вересня 2021 року неодноразово за допомогою гумового шлангу зливав пальне з тракторів МТЗ, що стояли на території чужого домоволодіння.

За ці півроку чоловік украв пального на загальну суму майже 28 тисяч гривень. Його впізнали по камерах виду спостереження.

Обвинувачений добровільно відшкодував завдану шкоду, тому потерпілий не мав претензій до нього.

За крадіжку пального суд дав чоловікові 1 рік, але, враховуючи невідбуту частину покарання за попереднім вироком, загалом волинян проведе за ґратами 4 роки та 3 місяці.

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