Зокрема стало відомо, що в Каланчацькій громаді на Херсонщині російські окупанти викрали директора Гаврилівської школи Тетяну Ткаченко. Про це
Він стверджує, що директора навчального закладу викрали 2 серпня.
«Орки продовжать терор щодо педагів Херсонщини. Саме так вони бачать підготовку до нового навчального року», – повідомив Соболевський.
Чиновник зазначив, що тиск на директорів шкіл по всій області є колосальним, тому що переважна більшість наших педагогів відмовляється працювати з окупантами та перебудовувати роботу навчальних закладів під російську програму.
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Росіяни розправилися із чоловіком за проукраїнську позицію: його оббрехали сусіди під час окупації
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Раніше ми писали, в одному із сіл Миколаївської області російські солдати викрали та вбили 59-річного чоловіка, який мав чітку проукраїнську позицію.
Дружина загиблого розповіла, що її чоловіка Сергія Божка було взято в полон, коли російські війська зайшли до села Лоцькіно в Баштанському районі. Це було у березні місяці.
Нагадаємо, росіяни розправилися із чоловіком за проукраїнську позицію: його оббрехали сусіди під час окупації
Також повідомлялося, що окупанти змінили тактику на Херсонщині: "виселили із власних будинків мешканців, щоб..."
Крім того, Politeka.net писала, ЗСУ знищили "Урагани" російських окупантів: вибух потрапив на відео