Зокрема стало відомо, що в Каланчацькій громаді на Херсонщині російські окупанти викрали директора Гаврилівської школи Тетяну Ткаченко. Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він стверджує, що директора навчального закладу викрали 2 серпня.

«Орки продовжать терор щодо педагів Херсонщини. Саме так вони бачать підготовку до нового навчального року», – повідомив Соболевський.

Чиновник зазначив, що тиск на директорів шкіл по всій області є колосальним, тому що переважна більшість наших педагогів відмовляється працювати з окупантами та перебудовувати роботу навчальних закладів під російську програму.

Раніше ми писали, в одному із сіл Миколаївської області російські солдати викрали та вбили 59-річного чоловіка, який мав чітку проукраїнську позицію.

Дружина загиблого розповіла, що її чоловіка Сергія Божка було взято в полон, коли російські війська зайшли до села Лоцькіно в Баштанському районі. Це було у березні місяці.

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