В частности, стало известно, что в Каланчакской общине на Херсонщине российские оккупанты похитили директора Гавриловской школы Татьяну Ткаченко. Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Он утверждает, что директора учебного заведения похитили 2 августа.

«Орки продолжат террор в отношении педагов Херсонщины. Именно так они видят подготовку к новому учебному году», - сообщил Соболевский.

Чиновник отметил, что давление на директоров школ по всей области колоссальное, потому что подавляющее большинство наших педагогов отказывается работать с оккупантами и перестраивать работу учебных заведений под русскую программу.

Ранее мы писали, в одном из сел Николаевской области российские солдаты похитили и убили 59-летнего мужчину, который имел четкую проукраинскую позицию.

Жена погибшего рассказала, что ее муж Сергей Божко был взят в плен, когда российские войска зашли в село Лоцкино в Баштанском районе. Это было в марте месяце.

Напомним, россияне расправились с мужчиной за проукраинскую позицию: его оболгали соседи во время оккупации

Также сообщалось, что оккупанты сменили тактику на Херсонщине: "выселили из собственных домов жителей, чтобы..."

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