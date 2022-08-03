В частности, стало известно, что в Каланчакской общине на Херсонщине российские оккупанты похитили директора Гавриловской школы Татьяну Ткаченко. Об этом
Он утверждает, что директора учебного заведения похитили 2 августа.
«Орки продолжат террор в отношении педагов Херсонщины. Именно так они видят подготовку к новому учебному году», - сообщил Соболевский.
Чиновник отметил, что давление на директоров школ по всей области колоссальное, потому что подавляющее большинство наших педагогов отказывается работать с оккупантами и перестраивать работу учебных заведений под русскую программу.
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Ранее мы писали, в одном из сел Николаевской области российские солдаты похитили и убили 59-летнего мужчину, который имел четкую проукраинскую позицию.
Жена погибшего рассказала, что ее муж Сергей Божко был взят в плен, когда российские войска зашли в село Лоцкино в Баштанском районе. Это было в марте месяце.
Напомним, россияне расправились с мужчиной за проукраинскую позицию: его оболгали соседи во время оккупации
Также сообщалось, что оккупанты сменили тактику на Херсонщине: "выселили из собственных домов жителей, чтобы..."
Кроме того Politeka.net писала, ВСУ уничтожили "Ураганы" российских оккупантов: взрыв попал на видео