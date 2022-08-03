Окупанти після повернення додому в Росію зіткнулися з відповідним ставленням.
Один такий випадок стався у місцевій маршрутці, де "вояка" не пустили в салон, незважаючи на те, що він воював і залишився без ніг:
- Я воював, діду!
- Я радий за тебе. Треба було не воювати!
- Я втратив ноги, діду!
- Та хоч три втрать, мені те що.
- А як же нацисти, діду?! Вони дітей їдять! Ну бути ти людиною.
– Не можу я бути людиною
– За що я віддав свої ноги?
- Напевно, за свою сім'ю намагався, але нічого не вийшло.
- А як же "денацифікація"? Ми ж зберігаємо нашу батьківщину.
Пасажири також "з розумінням" поставилися до горе-окупанта та зажадали у водія їхати далі. Після цього маршрутник не витримав і прогнав "денацифікатора" за допомогою біти.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Друг Путіна після їх нової зустрічі сказав, чого хоче Кремль: "Хороша новина полягає в тому, що..."
"Панькатися з росіянами вже ніхто не буде": що чекає на рф у разі конфлікту США та Китаю
"Очі сяють від щастя": екс-"Холостяк" Макацарія показав свій медовий місяць
Додаткова грошова допомога від ПриватБанку: як українцям отримати виплату 5 тисяч гривень
Нагадаємо, росіяни розправилися із чоловіком за проукраїнську позицію: його оббрехали сусіди під час окупації
Також повідомлялося, що окупанти змінили тактику на Херсонщині: "виселили із власних будинків мешканців, щоб..."
Крім того, Politeka.net писала, ЗСУ знищили "Урагани" російських окупантів: вибух потрапив на відео