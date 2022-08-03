Оккупанты после возвращения домой в россию столкнулись с подобающим к ним отношением.
Один такой случай произошел в местной маршрутке, где "вояку" не пустили в салон, не смотря на то, что он воевал и остался без ног:
- Я воевал, дед!
- Я рад за тебя. Нужно было не воевать!
- Я ноги потерял, дед!
- Та хоть три потеряй, мне то что.
- А как же нацисты, дед?! Они детей едят! Ну буть ты человеком.
- Не могу я быть человеком
- За что я отдал свои ноги?
- Наверное за свою семью пытался, но ничего не получилось.
- А как же "денацификация"? Мы же сохраняем нашу родину.
Пассажиры также "с пониманием" отнеслись к горе-оккупанту и потребовали у водителя ехать дальше. После чего маршрутчик не выдержал и прогнал "денацификатора" с помощью биты.
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