Оккупанты после возвращения домой в россию столкнулись с подобающим к ним отношением.

Один такой случай произошел в местной маршрутке, где "вояку" не пустили в салон, не смотря на то, что он воевал и остался без ног:

- Я воевал, дед!

- Я рад за тебя. Нужно было не воевать!

- Я ноги потерял, дед!

- Та хоть три потеряй, мне то что.

- А как же нацисты, дед?! Они детей едят! Ну буть ты человеком.

- Не могу я быть человеком

- За что я отдал свои ноги?

- Наверное за свою семью пытался, но ничего не получилось.

- А как же "денацификация"? Мы же сохраняем нашу родину.

Пассажиры также "с пониманием" отнеслись к горе-оккупанту и потребовали у водителя ехать дальше. После чего маршрутчик не выдержал и прогнал "денацификатора" с помощью биты.

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