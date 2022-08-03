Росіянин вирішив пишно віднзначити день вдв у країні Євросоюзу і дуже про це пошкодував.

Історією підпісника у своєму каналі "Американський піхотинець" ділиться українсько-американський військовий Alex Saint.

"У нас у Латвії, у місті Лієпая, один екс руснявий десантник у реанімацію потрапив.

Відзначаючи день DVD (вдв ред.) московії, дебіл, вирішив американцю морду набити. Пішов до бару, де збираються Морпіхи. Знайшов найменьшого, як йому здалося, Морпіха США і ... мрія здійснилася, але навпаки.

Один на один, 20 секунд бійки, інші не втручалися. Й*бань в поїхала в лікарю.

До речі, Морпіха не судитимуть. Він поза законами Латвії, і це добре. Договір із Штатами є.

Вся рашистська й*бань повинна страждати. Всю рашистську мразоту треба п*здити та взагалі не пускати до місць, де цивілізовані люди живуть.

А за Морпіха США я радий, тому що в житті Морпіха США найкращий відпочинок це бар, гарна компанія та можливість відп*здити совка", - каже свідок подій.

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