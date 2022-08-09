Як повідомляє видання "РІА Мелітополь" , окупанти перевдягаються у цивільний одяг та одіються на сучасному спортивному майданчику, розташованому по вулиці Героїв України, 160 (біля колишнього економіко-гуманітарного факультету ЗНУ).

Місцеві жителі кажуть, що фсш-ники підходять до підлітків випитують у пацанів, куди ті збираються вступати після школи та агітують вступати до кадетського училища.

"Кажуть, що його створюють на бульварі 30-річчя Перемоги", – повідомили мелітопольці.

Там же раніше знаходилося професійно-технічне училище. На території ПТУ окупанти розмістили військову техніку. Проте пізніше під покровом ночі її вивезли та залишили муляжі. Очевидно, там і планують навчати майбутніх кадетів.

Нагадаємо, на важливому напрямі ЗСУ досягли великих успіхів.

Також повідомлялося, що перелякані окупанти відповзають подалі від кордону України – віддано новий наказ.

Крім того, Politeka.net писала, що перебіг війни змінюється, у росіян великі проблеми.