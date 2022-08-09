Як повідомляє видання
Місцеві жителі кажуть, що фсш-ники підходять до підлітків випитують у пацанів, куди ті збираються вступати після школи та агітують вступати до кадетського училища.
"Кажуть, що його створюють на бульварі 30-річчя Перемоги", – повідомили мелітопольці.
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Там же раніше знаходилося професійно-технічне училище. На території ПТУ окупанти розмістили військову техніку. Проте пізніше під покровом ночі її вивезли та залишили муляжі. Очевидно, там і планують навчати майбутніх кадетів.
Нагадаємо, на важливому напрямі ЗСУ досягли великих успіхів.
Також повідомлялося, що перелякані окупанти відповзають подалі від кордону України – віддано новий наказ.
Крім того, Politeka.net писала, що перебіг війни змінюється, у росіян великі проблеми.