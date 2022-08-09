Тероборона, де зібралися дуже різні люди, дуже доповнила ЗСУ.

Про це заявив журналіст Роман Вінтонів (Майкл Щур), який зараз служить у ЗСУ.

"Тероборона - це дуже крута тема. Вона допомгла мобілізувати в армію багато людей з неармійським досвідом виконання задач. Є армійський досвід виконання задач - кадрові військові, які існують в армії. І хочеш-не хочеш, але ти починаєш виконувати завдання.

У цивільних інший підхід до виконання задач. Інколи це називається "фантазери" або "творчий підхід". Але воно допомгає по-іншому дивитись на ту ситуацію або проблему.

Коли немає достатньо озброєння, кадровий військовий піде бити ворога без озброєння, тому що в нього наказ. Військовий тероборони почне усіма способами шукати собі озброєння.

Тому тероборона дуже доповнила ЗСУ. ЗСУ - це хребет, грубі м'язи. А тероборона - це дрібна моторика. Ти комусь подзвонив і в тебе вже є дрон.

В теробороні дуже різні люди зібралися. У нас в підрозділі є люди, які можуть подзвонити Зеленському та Залужному. І це рядові! Ці люди виконують задачі із утримання конкретного окопа. Не фронту, а окопа! Є люди топ-менеджери компаній - вони просто служать якимось сержантом", - каже Роман Винтонів.

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