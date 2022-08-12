Як пише Politeka.net, про це сам артист розповів зі шпиталю. У себе в Інстаграм боєць розмістив фото, на якому видно, що його голова та обличчя перебинтовані, а він лежить на лікарняному ліжку.
За словами актора, пекельна битва сталася 10 серпня у селі Зайцеве Донецької області.
«Бої тривали з 7:00 і до заходу сонця, за підтримки танків і переважаючої артилерії пари захопили наші позиції. Увечері ми знищили ворога та повернули контроль над фронтом", — повідомив Стороженко.
Він зазначив, що росіяни накрили їхні позиції касетними мінами. Стороженко зазнав серйозних поранень.
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«Вже під час медичної евакуації ми дізналися, що все підчищено фронт під нашим контролем! Моя жертва не даремна! Слава Україні!», - розповів актор.
Українці у захваті від героїзму актора, вони бажають йому якнайшвидшого одужання.
" Мартіне, якнайшвидшого одужання! Ти наш герой",
"Вітя, тримайся",
"Ви-наші герої, Слава Україні!",
"Шок. Одужуй", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, шамани Бурятії в паніці від втрат Росії в Україні запитали парфумів, що буде далі: "Ми почули відповідь…"
Тим часом росіяни тікають із окупованого ними Криму та ридають, що їм було добре на українській землі.
Крім того, Politeka.net писала, що росію швидко ізолюють від цивілізованого світу.