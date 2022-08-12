Український актор Віктор Стороженко більш відомий як Мартін Філдман отримав поранення під час жорстоких боїв у Донецькій області

Як пише Politeka.net, про це сам артист розповів зі шпиталю. У себе в Інстаграм боєць розмістив фото, на якому видно, що його голова та обличчя перебинтовані, а він лежить на лікарняному ліжку.

За словами актора, пекельна битва сталася 10 серпня у селі Зайцеве Донецької області.

«Бої тривали з 7:00 і до заходу сонця, за підтримки танків і переважаючої артилерії пари захопили наші позиції. Увечері ми знищили ворога та повернули контроль над фронтом", — повідомив Стороженко.

Він зазначив, що росіяни накрили їхні позиції касетними мінами. Стороженко зазнав серйозних поранень.

«Вже під час медичної евакуації ми дізналися, що все підчищено фронт під нашим контролем! Моя жертва не даремна! Слава Україні!», - розповів актор.

Українці у захваті від героїзму актора, вони бажають йому якнайшвидшого одужання.

" Мартіне, якнайшвидшого одужання! Ти наш герой",

"Вітя, тримайся",

"Ви-наші герої, Слава Україні!",

"Шок. Одужуй", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, шамани Бурятії в паніці від втрат Росії в Україні запитали парфумів, що буде далі: "Ми почули відповідь…"

Тим часом росіяни тікають із окупованого ними Криму та ридають, що їм було добре на українській землі.

Крім того, Politeka.net писала, що росію швидко ізолюють від цивілізованого світу.