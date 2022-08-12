Сім'я зрадника-поліцейського з окупованого Мелітополя після вибухів у Криму почала бігти, але їх спіткала невдача

Історію колаборатів розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального марафону телеграм-каналі.

За словами міського голови, після вибуху на військовому аеродромі в Криму, родина поліцейського, який перейшов на бік окупантів під час захоплення Мелітополя, швидко зібрала валізи і вирішила втекти.

«Вони хотіли через Крим поїхати далі до Грузії до ЄС. Але на Чонгарі на пункті перепустки їх затримали. Побачили, що вони не мають дозволу на те, щоб вони залишили тимчасово окуповану територію і наказали повернутися до Мелітополя. А дорогою парочку колабрантів заарештували та посадили в полон», - розповів Іван Федоров.

На жаль, мер не озвучив прізвище-втікачів.

«Для нас це свідчить про те, що нікого із колаборантів окупанти не збираються випускати. Їх використовуватимуть до останнього, і вони навіть втекти не зможуть», - резюмував Федоров.

Нагадаємо, генерал ВСУ назвав обнадійливі терміни перемоги України над Росією.

Також повідомлялося, що в Мережі опублікували знімки російської авіабази у Криму до та після вибухів.

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