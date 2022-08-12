Історію колаборатів розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального марафону
За словами міського голови, після вибуху на військовому аеродромі в Криму, родина поліцейського, який перейшов на бік окупантів під час захоплення Мелітополя, швидко зібрала валізи і вирішила втекти.
«Вони хотіли через Крим поїхати далі до Грузії до ЄС. Але на Чонгарі на пункті перепустки їх затримали. Побачили, що вони не мають дозволу на те, щоб вони залишили тимчасово окуповану територію і наказали повернутися до Мелітополя. А дорогою парочку колабрантів заарештували та посадили в полон», - розповів Іван Федоров.
На жаль, мер не озвучив прізвище-втікачів.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Холостячка" Мішина познущалася з путінської пропагандистки Скабеєвої: кадри
Блогерка з Дніпра звинуватила україномовних людей у нападі рф: "Через таких, як ви, ми страждаємо"
Дорофєєва влаштувала пафосну прогулянку Києвом після повернення, Позитив не змовчав: "Вітаю, пані"
Ольга Сумська показала, який тест на українця тепер на касі супермаркету: фото
«Для нас це свідчить про те, що нікого із колаборантів окупанти не збираються випускати. Їх використовуватимуть до останнього, і вони навіть втекти не зможуть», - резюмував Федоров.
Нагадаємо, генерал ВСУ назвав обнадійливі терміни перемоги України над Росією.
Також повідомлялося, що в Мережі опублікували знімки російської авіабази у Криму до та після вибухів.
Крім того, Politeka писала, авто з колаборантом злетіло на повітря на Луганщині, кадри