У Росії обвалився житловий багатоповерховий будинок, який тривалий час перебував в аварійному стані

НП сталася 12 серпня у місті Омську. Момент обвалення потрапив на камеру. Відео з'явилося у телеграм-каналі База.

Судячи з кадрів, стіна була «укріплена» підпірками - спочатку випали кілька цеглин, а потім вся стіна обвалилася на очах здивованих росіян.

За словами місцевих жителів, саме так місцева адміністрація «лагодила» будинок після скарг на аварійний стан будівлі.

На місце події вже виїхали рятувальники та медики.

Про загиблих та постраждалих мешканців на даний момент інформації немає.

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Їх завдали на архітектурні об'єкти красою «під покровом ночі». Розпізнавальних знаків митці не залишили, тому комусь належить авторство невідомо.

В адміністрації міста відразу відрапортували, що комунальники все відчистять найближчим часом.

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