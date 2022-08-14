НП сталася у ніч на 14 серпня на парковці біля Стіни Плачу та гробниці царя Давида, повідомляє
За даними видання, невідомий чоловік почав безладно стріляти у бік автобуса, в якому перебували парафіяни.
Внаслідок стрілянини поранення отримали не менше восьми осіб, двоє з них перебувають у тяжкому стані,
З місця події стрілець втік. Поліці перекрила Старе місто, заблокувавши в'їзд та виїзд у цей район, а також на площу біля Стіни Плачу. В операції з пошуку нападника були задіяні гелікоптери.
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Також повідомлялося, що Україна наближається до перемолмного моменту - що відбуватиметься на фронті найближчими тижнями.
Крім того, Politeka.net писала, що міністр оборони Олексій Рєзніков визнав свою серйозну помилку.