Невідома людина відкрила безладну стрілянину у бік автобуса з людьми у столиці Ізраїлю Єрусалимі.

НП сталася у ніч на 14 серпня на парковці біля Стіни Плачу та гробниці царя Давида, повідомляє The Jerusalem Post.

За даними видання, невідомий чоловік почав безладно стріляти у бік автобуса, в якому перебували парафіяни.

Внаслідок стрілянини поранення отримали не менше восьми осіб, двоє з них перебувають у тяжкому стані,

З місця події стрілець втік. Поліці перекрила Старе місто, заблокувавши в'їзд та виїзд у цей район, а також на площу біля Стіни Плачу. В операції з пошуку нападника були задіяні гелікоптери.

Кадри терористичної атаки показали у соціальних мережах.

⚡️⚡️⚡️⚡️ Террористическая атака в Иерусалиме.



pic.twitter.com/3OmYLbc7MF — 🇮🇱🇺🇦Все пройдет, но будет хуже…🇺🇦🇮🇱 (@IsraelThreads) August 13, 2022

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