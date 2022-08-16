У росії зійшов з рейок вагон поїзда і розчавив дерев'яний туалет, в якому знаходилася росіянка, вона не вижила.

Трагічний інцидент трапився кілька днів тому у місті Азбест Свердловській області, повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Жінка вирішила справити потребу та зайшла до туалету на території місцевого заводу на станції "Фабрика 6". Але їй не пощастило, на той момент трапилася аварія. Тепловоз із 21 вагонами рухався станцією, але один із вагонів раптово зійшов зі шляху і врізався в цей самий туалет для працівників заводу.

Громадянка рф загинула миттєво прямо на місці події. Їй було 49 років, і вона працювала ваговиком на цьому підприємстві близько 30 років.

У телеграм-каналі показали фото загиблої.

Тепер у причинах того, що сталося, будуть розбиратися слідчі.

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