Як повідомляє російський телеграм-канал База , четверо міцних чоловіків пройшли до місцевої обласної лікарні, попрямували до ординаторської і почали бити медиків, які знаходилися там. Одного з нападаючих у результаті вдалося скрутити, а решта втекла. Проте вони встигли завдати травм двом ординаторам та хірургу, які вже написали заяви.

Завідувач першого хірургічного відділення показав результати нападу.

Як вдалося дізнатися, нападниками виявилися родичі пацієнта, який помер у цій лікарні.

Напередодні чоловіка госпіталізували з виразкою та прооперували, але вже перед випискою йому стало погано. Пацієнта доставили до реанімації, де він помер від серцевої недостатності, і невдовзі діагноз підтвердило розтин. Однак членів його сім'ї це не переконало, і вони вирішили, що пацієнта вбили лікарі.

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