Як повідомляє російський
Завідувач першого хірургічного відділення показав результати нападу.
Як вдалося дізнатися, нападниками виявилися родичі пацієнта, який помер у цій лікарні.
Напередодні чоловіка госпіталізували з виразкою та прооперували, але вже перед випискою йому стало погано. Пацієнта доставили до реанімації, де він помер від серцевої недостатності, і невдовзі діагноз підтвердило розтин. Однак членів його сім'ї це не переконало, і вони вирішили, що пацієнта вбили лікарі.
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Крім того, Politeka.net писала, що ворог іде у наступ - де прямо зараз тривають жорстокі бої.