Її не стало в ніч проти 19 серпня. Трагічну звістку повідомила громадська організація "Демоскратична Сокира", в якій належала Юлія Чайка. Про обставини загибелі активістки не повідомляється. Відомо, що Юлія Чайка пішла на фронт після вторгнення Росії в Україну. Вона писала на своїй сторінці Facebook, що найстрашніше для неї це "втрата майбутнього дітей". У жінки залишився 8-річний син.

«Юля була невгамовною. Юлю знали всі і знала всіх. У повній відповідності до прізвища, Юля літала по Запоріжжю і не було таких, хто б не обертався їй услід. Юля була жива. Юля постійно мала нові ідеї та працювала над ними, тому що всесвіт був для неї недостатньо ідеальним, а Юля хотіла це виправити. І виправляла. Поки що могла», - йдеться у публікації.

У громадській організації наголосили, що Чайку не могло зупинити нічого.

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«Коли Юля вважала щось правильним, вона просто робила це, не звертаючи уваги на жодні перешкоди. Навіть сьогодні її не зупинили – просто дали їй увесь Всесвіт. І трохи тиші», – йдеться у повідомленні.

Загибель активістки сколихнула українців. Друзі та близькі в шоці від її смерті. Люди згадують, що Юлія Чайка мала бойовий характер і була борцем за справедливість.

"Юлько, мати, та це якийсь треш, якийсь сюр! Тільки у військо ж оформилося. Загинула на фронті... Подруга, душа наша бурхлива, квітка запорізька... Героїня!.. Вічного спокою твоєї душі. Запам'ятаю" тебе такий, Чаєчко! Цим. Молюсь за тебе...",

"Юлько, подружко як же так, у нас ще стільки незроблено із запланованого... Дівчинка господи, як боляче... Сонечко обіймаю тебе, яка ж ти невгамовна", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, ЗСУ точним ударом врізали по штабу "вагнерівців".

Також повідомлялося, що Кремль сконцентрував шість угруповань в Україні.

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