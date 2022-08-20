Після серії вибухів в окупованому Криму місцеві жителі почали побоюватися за своє життя і масово залишають півострів.
На місцевих сайтах оголошень з'являються пропозиції щодо продажу квартир за заниженими цінами, повідомляє "24 Канал".
Зокрема, наголошується, що на продаж виставлені квартири у тимчасово окупованих Сімферополі, Ялті, Севастополі, Саках та інших населених пунктах. Заявлена ціна на нерухомість суттєво нижча за ринкову.
Головним підтвердженням панічних настроїв серед кримчан стала нескінченна пробка на трасі Севастополь-Ялта, яка утворилася після ранкових вибухів у штабі Чорноморського флоту РФ.
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Нагадаємо, раніше стало відомо про катастрофу росіян у Криму.
Також повідомлялося, що на зустрічі Зеленського із президентом Туреччини Ердоганом було підписано важливий документ.
Тим часом у Росії продовжують горіти військкомати – у Мережу злили нове відео.