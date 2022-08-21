Деокупація захопленого росією Криму та повернення територіальної цілісності України відбуватиметься як політико-дипломатичним шляхом, так і військовим. Про це в ефірі телемарафону заявила керівник служби Кримської платформи у Представництві президента України в АР Крим Марія Томак.

За її словами, Україна ніколи не відмовлялася від мети повернути Крим із російської окупації. Існує навіть стратегія деокупації та реінтеграції Криму, яку створили в РНБО, яка була підписана президентом, і в ній йдеться про прийняття політико-дипломатичного шляху.

"Але водночас там йдеться, що Україна залишає за собою право використовувати інші інструменти, які не суперечать міжнародному праву та законодавству України для того, щоб відновити територіальну цілісність та суверенітет", - сказала Томак.

Говорячи про "інші інструменти", вона підтвердила, що має на увазі саме мілітарне (воєнне) рішення. Також Марія Томак наголосила, що Україна ніколи не відмовлялася від мети деокупувати Крим.

Нагадаємо, що, починаючи з 9 серпня, коли сталися вибухи на військовому аеродромі росіян "Сакі" в Новофедорівці, в окупованому росією Криму регулярно трапляються подібні випадки на військових об'єктах. Тепер українці очікують, коли ЗСУ вдарять кримським мостом, яким так пишається путін, і який є головним шляхом постачання озброєння, яким окупанти б'ють по Україні.

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