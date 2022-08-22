Так, у мережі з'явилося відео із захопленого Алчевською, на якому місцевий житель емоційно коментує «бавовну» на складі боєприпасів рашистів. Ролик поширили низка українських телеграм-каналів.

На кадрах чоловік стоїть на тлі об'єкту, що горить, чути повторні вибухи та звуки детонації.

«Значить жорстко так, страшні звуки. Потрапили до складу чи кудись там, вікна вилітають, це не далеко, жах прямий… Ось так і живемо, ось вона движуха наша, заради чого, за що? Не зрозуміло ... хотів поспати, не посплю », - обурюється чоловік.

При цьому інші люди кажуть, що окупанти розміщують склади з боєприпасами поряд із житловими кварталами, всього за 500 метрів.

Поки що не відомі деталі про втрати російських військових.

Станом на 22 серпня російська армія зазнає серйозних втрат на війні в Україні. Наші захисники вже ліквідували 45 400 окупантів та чимало ворожої техніки.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, минулої доби вдалося ліквідувати ще 200 окупантів. Статистика може бути вищою, адже через інтенсивність боїв підрахувати втрати ворога складно.

Нагадаємо, що сталося на аеродромі "Бельбек" під окупованим Севастополем.

Як повідомляла Politeka, вояки "ЛНР" пішли проти російського командування, перші подробиці бунту.

Також Politeka писала, що туристи злили фото нової бази російських ППО в Криму.