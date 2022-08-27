В українській розвідці вважають, що у путіна спостерігаються ознаки шизофренії. За словами представника Головного управління розвідки Вадима Скибицького, стан здоров'я російського диктатора путіна – складний.
У президента російської федерації володимира путіна спостерігаються ознаки шизофренії, він хворий морально та фізично. Про це заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скибіцький.
"Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хвора. Що візьме гору першим - побачимо", - сказав він.
Скибицький зазначив, що інформація про стан здоров'я російського президента ховається.
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"Стан його здоров'я складний. Але він воюватиме до кінця своїх днів. Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його здоров'я впливатиме на хід війни - помилково. У нього одна мета, і він її озвучив: "Петро I воював 21, отже, і я стільки ж воюватиму, і воюватиму доти, доки не зроблю того, про що мрію". У всіх його програмних статтях, які він писав, викладено, який у нього світогляд", - резюмував представник ГУР .
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