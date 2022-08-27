У російського диктатора крім онкології є ознаки, які вказують, що у нього є психічне захворювання.

В українській розвідці вважають, що у путіна спостерігаються ознаки шизофренії. За словами представника Головного управління розвідки Вадима Скибицького, стан здоров'я російського диктатора путіна – складний.

У президента російської федерації володимира путіна спостерігаються ознаки шизофренії, він хворий морально та фізично. Про це заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скибіцький.

"Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хвора. Що візьме гору першим - побачимо", - сказав він.

Скибицький зазначив, що інформація про стан здоров'я російського президента ховається.

"Стан його здоров'я складний. Але він воюватиме до кінця своїх днів. Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його здоров'я впливатиме на хід війни - помилково. У нього одна мета, і він її озвучив: "Петро I воював 21, отже, і я стільки ж воюватиму, і воюватиму доти, доки не зроблю того, про що мрію". У всіх його програмних статтях, які він писав, викладено, який у нього світогляд", - резюмував представник ГУР .

Нагадаємо, "Це реальна загроза": розвідка попередила про небезпеку з боку Білорусі, яка зараз ситуація.

Як повідомляла Politeka, Партизани внесли корективи в плани окупантів, американці розкрили низку невдач рф: "Хоча російська влада...".

Також Politeka писала, що В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії...".