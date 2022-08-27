Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Так, військовий контингент рф, розміщений у Казахстані, відмовляється залишати територію країни та повертатися до місць постійної дислокації. Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який в повному складі задіяний у війні з Україною.
Проте в ГУР називають реальну причину: російські військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту на території України.
"Втім, командування рф не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти діючої влади. Це близько тисячі військовослужбовців з повним озброєнням та технікою, які наразі дислокуються поблизу критичних об’єктів інфраструктури – аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур тощо", — пояснюють у розвідці.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Сумська зіграє у російськомовній виставі "Майстер і Маргарита", українці в гніві: "Гроші не пахнуть..."
Надя Дорофєєва вразила кадрами з 30-річним Скрябіним: "У мене ноги тряслися зі страху..."
Суддя "Танців з зірками" Чмерковський показав сина, що підріс, і красуню-дружину: "Прекрасна родина!"
"Боже, як жаль": трагічно обірвалося життя українського депутата, з'явилися кадри з місця
Також українські розвідники повідомляють, що рф практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії для участі у війні проти України.
Нагадаємо, ЗСУ тепер кожного дня знищують бази, місця скупчення техніки та живої сили, склади з боєприпасами росіян.
Також повідомлялось, що розвідка попередила про небезпеку з боку Білорусі, яка зараз ситуація.
Крім того, Politeka.net писала, що Данилов закликав готуватися до затяжної війни.