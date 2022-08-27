Російські військові, які дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатись, щоб не брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, військовий контингент рф, розміщений у Казахстані, відмовляється залишати територію країни та повертатися до місць постійної дислокації. Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який в повному складі задіяний у війні з Україною.

Проте в ГУР називають реальну причину: російські військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту на території України.

"Втім, командування рф не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти діючої влади. Це близько тисячі військовослужбовців з повним озброєнням та технікою, які наразі дислокуються поблизу критичних об’єктів інфраструктури – аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур тощо", — пояснюють у розвідці.

Також українські розвідники повідомляють, що рф практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії для участі у війні проти України.

Нагадаємо, ЗСУ тепер кожного дня знищують бази, місця скупчення техніки та живої сили, склади з боєприпасами росіян.

Також повідомлялось, що розвідка попередила про небезпеку з боку Білорусі, яка зараз ситуація.

Крім того, Politeka.net писала, що Данилов закликав готуватися до затяжної війни.