Під час військових навчань у росії сталася чергова масштабна НП, внаслідок якої постраждали десятки солдатів.

Під час навчань у Приморському краї рф перекинулася вантажівка з військовими. Постраждали 24 особи - майже всіх довелося госпіталізувати. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Аварія сталася вранці 4 вересня на території одного з військових полігонів в Уссурійську під час навчання «Схід-2022». Вантажівка «Урал», в якій їхали 24 військовослужбовці, перекинулася.

Після ДТП лікарська допомога була потрібна всім військовим — 23 особи відправили до лікарні, а одному потерпілому призначили амбулаторне лікування.

Також російські ЗМІ повідомляють, що в день старту Східного економічного форуму у Владивостоці, в якому візьме участь і президент країни-агресора володимир вутін, на Примор'я обрушиться потужний тайфун "Хіннамнор".

"Хіннамнор" вже "пошумів" у Японії: там було евакуйовано десятки тисяч людей і скасовано низку авіарейсів. Наразі тайфун підбирається до росії.

Синоптики заявляють, що з 5 вересня дощі заливатимуть Приморський край, прогнозуються штормовий вітер та високі хвилі. Комунальні служби міста приведено в режим підвищеної готовності.

Також повідомлялося, що в Мережі з'явилися кадри з місця трагедії під Києвом – російські військові страчували та спалили мирних мешканців.

Крім того, повідомлялося про те, яким Маріуполь був до приходу "російського світу", місцеві згадали про "дуже поганий знак" незадовго до вторгнення.

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