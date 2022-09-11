Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна здатна перемогти РФ, але для цього потрібно більше зброї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що деякі союзники та партнери, які спочатку російського вторгнення не наважувалися відправляти Україні зброю, посилаючись на ризик спричинити невдоволення путіна, тепер змінили свою думку і Україна цього аргументу більше не чує. На думку дипломата, успішний контрнаступ ЗСУ свідчить, що Україна може перемогти росію, але для цього ЗСУ потрібно більше зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на прес-конференції з німецькою колегою Анналеною Бербок, повідомляє Reuters.

"Зараз, дякувати Богу, ми більше не чуємо цей аргумент... Ми продемонстрували, що здатні перемогти російську армію. Ми робимо це за допомогою цієї зброї", - заявив глава МЗС.

За словами Кулеби, що більше зброї отримає Україна, то швидше переможе, і тим швидше закінчиться ця війна. У свою чергу, як пише Reuters, Бербок пообіцяла подальшу військову допомогу та не виключила постачання бойових танків західного зразка.

Зазначимо, що раніше, 5 вересня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про існування перспективи нових поставок важкого озброєння з Німеччини.

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