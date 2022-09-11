Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов вважає, що головне завдання Збройних сил України у протистоянні з російською армією – позбавити росію бажання нападати на своїх сусідів. Про це він заявив в інтерв'ю порталу Голос Америки.

Олексій Данилов заявив, що Україна має позбавити Росію навіть бажання нападати на своїх сусідів, особливо як це сталося з нашою країною. А Збройні сили України під час свого контрнаступу зупиняться там, де закінчуватимуться інтереси української сторони.

"Ми повинні зрозуміти: якщо росія залишиться в тому вигляді, в якому вона є, то це лише питання часу, коли вона зможе розпочати ще одну війну. Тому наше завдання – зробити росію такою, щоб вона не мала навіть бажання думати, що вона може нападати на сусідів, тим більше таким чином, як вона зробила по відношенню до нашої країни", – наголосив Данилов.

Секретар РНБО також розповів, яким має бути закінчення війни. Так, на його думку, вона завершиться лише після визволення всіх українських територій, які тимчасово окупувала росія.

"ЗСУ зупиняться там, де закінчуватимуться наші інтереси. І це залежатиме від багатьох обставин", – додав Данилов.

Раніше ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що деякі союзники та партнери, які на початку російського вторгнення не наважувалися відправляти Україні зброю, посилаючись на ризик викликати невдоволення путіна, тепер змінили свою думку і Україна цього аргументу більше не чує. На думку дипломата, успішний контрнаступ ЗСУ свідчить, що Україна може перемогти росію, але для цього ЗСУ потрібно більше зброї.

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