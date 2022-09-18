Відома російська телезірка та світська левиця Ксенія Собчак, яка позиціонує себе як опозиціонерка, звинуватила українців у нацизмі. Все через рекламну кампанію популярного іспанського бренду Zara, в якій взяла участь російська модель Наталія Водянова.

Українців було обурено, що закордонний бренд запросив для реклами уродженку країни-агресора Водяного. У коментарях під публікаціями бренду в соцмережах українські користувачі закликали Zara ігнорувати росію та росіян у всіх сферах без винятку. Саме цей заклик видався Собчаком проявом нацизму, про що вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Zara випустила рекламну кампанію. І саме українські акаунти заходять і шеймлять: типу, ви російську взяли. Ну от не соромно? Що за нацизм взагалі? Причому закидають організовано. Тобто сидять люди у важкій ситуації, але їм правда здається, що головне, з чим треба поборотися, – це щоб росіяни нічого не рекламували, не знімали фільми для Канн, не виїжджали з Росії і т.д. Це взагалі нацизм", – видала журналістка.

Важливо наголосити, що українські користувачі у коментарях не писали образ на адресу самої моделі Водянової, і ні в чому її не звинувачували. Вони зверталися виключно до бренду, який вирішив запросити росіянку для зйомок у рекламі.

На пост одіозної Собчак відреагував депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко. Він пообіцяв Собчак, що більше вона "нацизму" не побачить. "Привіт, Ксюша Собчак. Дякую за цю посаду. Готуйся бути включеною до всіх санкційних списків США та ЄС. Я як віце-президент комітету з біженців ПАРЄ зроблю все можливе, щоб ти більше не могла бачити "нацизм". Будемо оберігати тебе", – прокоментував нардеп на своїй сторінці у Facebook.

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