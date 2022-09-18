Якщо переговори і відбудуться, то лише в тому випадку, якщо путін говоритиме, що готовий вивести всі війська з території України. Про це радник керівника ОП розповів в ефірі телемарафону Freeдім.

"Не просто вивести до кордонів до 23-24 лютого, а саме звільнити Донецьку та Луганську області та Крим. Ось після цього ми обговорюватимемо питання післявоєнного світу: питання компенсації, репарації, військових злочинів на території України. Це об'єктивна реальність. На жаль, людина не живе в об'єктивній реальності", - зазначив Подоляк.

Однак, за словами Подоляка, існує друга складова питання переговорів із рф.

"Вони постійно їх повторюють. Вони розуміють, що з погляду військового зіткнення ситуація не розвивається за їхнім сценарієм. Контрнаступ на Харківському напрямі, абсолютно чіткі та ефективні бої на південному, руйнація інфраструктурна триває, абсолютно чітка стратегія щодо Криму у нас уже є, тому що там є кілька великих армійських баз, які мають бути знищені, і світ розуміє, що ми їх знищуватимемо", - зазначив Подоляк.

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