При цьому, за даними Генштабу, росія з 24 лютого втратила вже понад 56 тисяч своїх солдатів.
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Ouest-France заявив, що згідно з оцінками, в Україні щодня помирає близько 50 людей.
«У нас є оцінки втрат за добу, вони не точні. Це майже 50 людей за добу. Але це не точні цифри, тому що невідомо, скільки військових і цивільних залишилося на території», — сказав президент України.
Зеленський також наголосив, що «треба бути дуже обережними з цифрами, тому що йдеться про людські життя». Він також додав, що українські військові не розкривають публічно точну кількість загиблих і поранених. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Чи оголосять в Україні додаткову мобілізацію: у Раді дали вичерпну відповідь
"Втік, як російські солдати": Кулеба дипломатично потролив лаврова на Радбезі ООН
Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук згадала про життя до популярності та шлюбу: "І козу, і корову доїла!"
"Такий біль": обірвалося життя легендарного українця, мужністю якого захоплювались
Відзначимо, станом на початок червня, за даними президента, щодня гинули приблизно 60-100 українських військових, ще 500 — зазнавали поранень. Пізніше, 22 липня, Зеленський повідомив, що завдяки озброєнню від партнерів втрати серед ЗСУ скоротилися до 30 загиблих та 250 поранених за добу.
Нагадаємо, росіянам описали, що на них чекає в Україні після мобілізації і підказали шанс врятуватися.
Також повідомлялося, що названо терміни масштабного бунту в росії.
Крім того, Politeka.net писала, що в росії повістки виписують навіть тим, кого вже немає серед живих.