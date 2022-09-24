У ході повномасштабної війни росії проти України кількість загиблих серед українських захисників є у 5 разів меншою, ніж серед російських окупантів.

При цьому, за даними Генштабу, росія з 24 лютого втратила вже понад 56 тисяч своїх солдатів.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Ouest-France заявив, що згідно з оцінками, в Україні щодня помирає близько 50 людей.

«У нас є оцінки втрат за добу, вони не точні. Це майже 50 людей за добу. Але це не точні цифри, тому що невідомо, скільки військових і цивільних залишилося на території», — сказав президент України.

Зеленський також наголосив, що «треба бути дуже обережними з цифрами, тому що йдеться про людські життя». Він також додав, що українські військові не розкривають публічно точну кількість загиблих і поранених. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

Відзначимо, станом на початок червня, за даними президента, щодня гинули приблизно 60-100 українських військових, ще 500 — зазнавали поранень. Пізніше, 22 липня, Зеленський повідомив, що завдяки озброєнню від партнерів втрати серед ЗСУ скоротилися до 30 загиблих та 250 поранених за добу.

Нагадаємо, росіянам описали, що на них чекає в Україні після мобілізації і підказали шанс врятуватися.

Також повідомлялося, що названо терміни масштабного бунту в росії.

Крім того, Politeka.net писала, що в росії повістки виписують навіть тим, кого вже немає серед живих.