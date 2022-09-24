ЗСУ завдали потужних ударів по позиціям окупантів, втрати живої сили та техніки ворога наразі уточнюються.

Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 вересня.

За минулу добу українські ракетні війська та артилерія уразили 6 пунктів управління, понад 20 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. Втрати живої сили та техніки наразі уточнюються.

Підрозділи протиповітряної оборони знищили один гелікоптер, один літак та вісім БпЛА окупантів.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне. Авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено ураження 18 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.

За даними Генштабу, військовослужбовці російських окупаційних військ продовжують чинити протиправні дії стосовно цивільного населення та займаються мародерством. Так, за наявною інформацією, в Мелітополі, так звані “кадирівці” захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки та намагаються розпродати майно.

На тимчасово захопленій території України окупаційна влада проводить так звані “референдуми”. У зв’язку з низьким відсотком відвідування “виборчих дільниць” працівники “виборчих комісій”, в супроводі озброєних військовослужбовців збройних сил російської федерації, ведуть збір підписів місцевих жителів безпосередньо в місцях їх проживання.

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Крім того, Politeka.net писала, що в росії повістки виписують навіть тим, кого вже немає серед живих.