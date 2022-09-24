Диктатор країни-агресора путін провів перші з початку повномасштабної війни проти України кадрові перестановки у найвищому керівництві міністерства оборони. Так, глава кремля вирішив поміняти заступника міністра, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення окупаційної армії. Свою посаду залишив Дмитро Булгаков, а на його місце призначили Михайла Мізинцева. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У міністерстві оборони росії генерал Булгаков відповідав за матеріально-технічне забезпечення в російській окупаційній армії. Він обіймав цю посаду з 2010 року. Тепер замість нього призначено генерал-полковника Михайла Мізінцева. Раніше він був начальником Національного центру управління обороною росії. Мізинцев відомий тим, що регулярно проводив брифінги щодо війни рф проти України.

Раніше головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило аудіозапис наради за участю Мізинцева. Як виявилося, саме він керував ударами по Маріуполі і наказував бомбити пологовий будинок і драмтеатр, де ховалися тисячі мирних жителів. У минулому він керував операцією у Сирії.

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