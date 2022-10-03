Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

В ISW нагадали, що кадиров 1 жовтня звинуватив російське військове командування в нездатності оперативно відреагувати на погіршення ситуації навколо Лиману. Пригожин повторив критику. Їхні заяви вплинули на російський інформаційний простір. На думку експертів, кадиров та пригожин зламали кремлівський наратив, який намагався пом'якшити удар поразки навколо Лиману.

Дослідники відзначають, що кадиров спеціально націлився на командувача Центрального військового округу генерал-полковника олександра лапіна. Але раніше путін публічно висловлював свою довіру лапіну. Крім того, західні військові чиновники також повідомляли, що путін особисто ухвалював оперативні військові рішення в Україні та безпосередньо керував своїм військовим командуванням.

Таким чином, за словами експертів, путін несе відповідальність за рішення не тільки не зміцнювати Лиман, але й намагатися його утримати. Тому пряма атака кадирова на лапіна є непрямою атакою на путіна, усвідомлює це глава Чечні чи ні.

"Путін, імовірно, усвідомлює небезпечний шлях, яким почали йти кадиров і пригожин, що викликало опір підконтрольних кремлю голосів і блогерів проти прямої критики воєначальників. Федеральні телеканали схарактеризували висловлювання кадирова на адресу лапіна як досить жорсткі, а блогери стверджували, що відповідальність за поразку більшою мірою несе Міноборони росії", — йдеться у звіті ISW.

Раніше повідомлялося, що Путін важко і невиліковно хворий.

Також нагадаємо, що з'явилася інформація, що Путіна готуються усунути від влади.

Крім того, Politeka.net писала, що після розгрому в Лимані на окупантів чекає нова кстастрофа.