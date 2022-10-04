В одній із автошкіл Києва клієнта відмовилися навчати державною мовою та побажали йому "успішного навчання на мові".

Про це розповів медійник Олег Твердь на своїй сторінці у Facebook . Чоловік оприлюднив скріншоти листування із керівником автошколи.

За його словами, він хотів пройти навчання у столичній автошколі "АвтоМаг", з ним зв'язалася керівниця філії компанії на Печерську Ірина Мущинська.

Між Олегом та директором виникла мовна суперечка, бо в українській автошколі проводять заняття виключно російською. Керівник Печерської філії прокоментувала це так:

"Моя мова не заважала мені з перших днів війни залишитися волонтерити і допомагати. А не рвати з*д і топити за мову, втікши на захід. А у вас, звичайно, є вибір. Успішного навчання на мові".

Трохи згодом жінка передзвонила і знеслася за свої слова.

"Вибачилася за свої слова. Також до мене написала менеджер іншої філії школи, вибачилася за свою колегу і запропонувала вчитися в неї - писала українською", - написав Твердь.

У коментарях українці активно обговорюють мовний скандал.

«Досі дивує, як люди у 2022 році ще не зрозуміли, що будь-яка написана в месенжері фраза може бути опублікована? Ну, тобто, до всього трешу самої ситуації ще дивує ця сміливість таких персонажів»,

«Дякую, що реагуєте публічно. Нам треба міняти ситуацію. Українці мають повне право отримувати послуги своєю українською. А ті, хто ще й принижує нашу мову та її носіїв, мають відповідати за це. Як мінімум втратою гарної публічної репутації»,

«Жлобська автошкола»,

«Очевидно, вибрати іншу школу. Це ж державна організація. Директор може робити що хоче, його школа, його правила Хоч і неприємно, звісно», - пишуть у мережі.

Нагадаємо, раніше у Мережі показали, що залишилося від колони окупантів, які намагалися вирватися з Лиману.

Також було опубліковано уривок із щоденника окупанта з описом боїв та розстрілу своєї ж колони.

Крім того, Politeka.net писала, що Путін важко хворий і з кожним днем ​​його статки погіршуються.