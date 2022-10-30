Президент Південної Кореї оголосив національну жалобу після смертельної тисняви у центрі Сеула.
Як повідомляє Yonhap News Agency, НП сталася у вузькому провулку біля готелю «Гамільтон», яким просувався натовп.
На даний момент південнокорейська влада підтвердила смерть 151 людини, кількість жертв може зрости. Госпіталізовано 82 особи, з них 19 у тяжкому стані.
Підтверджено загибель 19 іноземців, серед яких є вихідці з росії, Ірану, Узбекистану, Китаю та Норвегії.
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Судячи з відео, людей так сильно стиснуло в натовпі, що їх не могли витягти навіть за руки.
Це було перше святкування Гелловіна в Сеулі за три роки після того, як країна скасувала багато обмежень, пов'язаних із COVID-19. Більшість людей на вулицях були у святкових костюмах.
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