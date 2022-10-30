За даними місцевих рятувальників, щонайменше 151 особа загинула і 82 постраждали в тисняві на святкуванні Гелловіна.

Президент Південної Кореї оголосив національну жалобу після смертельної тисняви ​​у центрі Сеула.

Як повідомляє Yonhap News Agency, НП сталася у вузькому провулку біля готелю «Гамільтон», яким просувався натовп.

На даний момент південнокорейська влада підтвердила смерть 151 людини, кількість жертв може зрости. Госпіталізовано 82 особи, з них 19 у тяжкому стані.

Підтверджено загибель 19 іноземців, серед яких є вихідці з росії, Ірану, Узбекистану, Китаю та Норвегії.

Судячи з відео, людей так сильно стиснуло в натовпі, що їх не могли витягти навіть за руки.

Це було перше святкування Гелловіна в Сеулі за три роки після того, як країна скасувала багато обмежень, пов'язаних із COVID-19. Більшість людей на вулицях були у святкових костюмах.

Нагадаємо, ЗМІ озвучили сценарій, згідно з яким Китай замість Тайваню може атакувати росію.

Також повідомлялося, що американський генерал спрогнозував кардинальну зміну ситуації на фронті.

Крім того, Politeka.net писала, що екс-розвідник озвучив хитромудрий план Китаю та роль у ньому України.