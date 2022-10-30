Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 30 жовтня.

Так, росія продовжує перекидання окремих підрозділів на територію Білорусі. Наприклад, 26 жовтня, відзначено прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки з рф. Разом з військовослужбовцями збройних сил російської федерації прибувають так звані “кадирівці”. Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Продовжує зберігатися загроза завдання ракетних ударів та задіяння ударних БпЛА з території Білорусі.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них - Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині.

Тим часом українська авіація протягом доби завдала по ворогу 32 удари. Із них 23 - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 - по взводних опорних пунктах, а також 6 - по позиціях протиповітряної оборони противника. Воїни української протиповітряної оборони збили ракету Іскандер-К та 2 ворожі БпЛА “Орлан -10”.

Нагадаємо, ЗМІ озвучили сценарій, згідно з яким Китай замість Тайваню може атакувати росію.

Також повідомлялося, що американський генерал спрогнозував кардинальну зміну ситуації на фронті.

Крім того, Politeka.net писала, що екс-розвідник озвучив хитромудрий план Китаю та роль у ньому України.