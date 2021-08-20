Известный японский актер умер в возрасте 82 года

Как передает Politeka.net, 19 августа стало известно о смерти известного японского актера Сонни Тиба (Сахадо Маэда). Он прославился на весь мир также как режиссер и мастер ряда единоборств. Агент актера подтвердил, что он умер из-за осложнений болезни covid-19. Как известно, актер заболел в конце июля, а уже 8 августа его госпитолизировали. Об этом сообщает CNN.

Его кинокарьера началась в 1960-х, на счету актера более 120 фильмов. В числе наиболее известных кинолент с его участием: «Смертельная схватка в Хиросиме» (1973), «Уличный боец» (1974), «Обреченный на одиночество» (1975), «Обреченный на одиночество-2» (1977), «Тень повелителя» (1989), «Убить Билла» (2003), «Убить Билла-2» (2004), «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (2006).

Стоит отметить, что Тиба обладал черным поясом в шести видах боевых искусств. Большинство фильмов, в которых он снимался были про боевые искусства.

R.I.P. to the legendary Sonny Chiba, an absolute icon in Japanese Cinema.



For Western audiences that are not as familiar with Japanese Cinema, you may recognise him as the unforgettable Hattori Hanzō in Quentin Tarantino's 'Kill Bill'.



Thank you Sonny.#SonnyChiba pic.twitter.com/xedmmBhV3t — Jōnetsu Nights (@JonetsuNights) August 19, 2021

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