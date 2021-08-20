Известный японский актер умер в возрасте 82 года
Как передает Politeka.net, 19 августа стало известно о смерти известного японского актера Сонни Тиба (Сахадо Маэда). Он прославился на весь мир также как режиссер и мастер ряда единоборств. Агент актера подтвердил, что он умер из-за осложнений болезни covid-19. Как известно, актер заболел в конце июля, а уже 8 августа его госпитолизировали. Об этом сообщает CNN.
Его кинокарьера началась в 1960-х, на счету актера более 120 фильмов. В числе наиболее известных кинолент с его участием: «Смертельная схватка в Хиросиме» (1973), «Уличный боец» (1974), «Обреченный на одиночество» (1975), «Обреченный на одиночество-2» (1977), «Тень повелителя» (1989), «Убить Билла» (2003), «Убить Билла-2» (2004), «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (2006).
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Стоит отметить, что Тиба обладал черным поясом в шести видах боевых искусств. Большинство фильмов, в которых он снимался были про боевые искусства.
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