Судью Печерского суда Виталия Писанца нашли мертвым

Раскрыты некоторые подробности ухода из жизни судьи Печерского суда. Правда, причину смерти Виталия Писанца должна установить экспертиза в Броворах.

Так, тело служителя Фемиды нашли в селе Погребы Киевской области, сообщает Сегодня. По информации источников сайта, правоохранители не обнаружили на теле Писанца видимых телесных повреждений. Как отмечается, ни стрельбы, ни драки не было, возможно, судья умер в результате оторвавшегося тромба.

Также "Сегодня" со ссылкой на другие источники пишет, что накануне судья якобы отдыхал со следователем и адвокатом, и между ними произошла драка, что в итоге не подтвердила полиция.

Правоохранители выяснили некоторые подробности загадочной гибели Писанца. Так, судья выпивал в компании указанных людей, между ним и следователем произошел конфликт, когда судья ударил того по лицу. После чего оба успокоились, и продолжили "посиделку". Однако судье внезапно стало плохо, он упал на пол.

Приятели стали оказывать первую помощь, но безрезультатно. После этого на место событий прибыли полиция и "скорая".

Сейчас идет следствие по признакам 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

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