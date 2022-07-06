В россии действует несколько десятков ячеек подпольного движения, которое создает проблемы для российских властей.

О том, кто занимается поджогом военкоматов и саботажем движения поездов с боеприпасами в россии, рассказало в своем расследовании издание The Insider.

Как известно, с конца февраля в россии произошло 23 атаки на военкоматы, 20 из них были поджогами. Это началось после того, путин устроил полномасштабное вторжение в Украину.

«Эти поджоги не были какой-то единственной скоординированной кампанией, за ними стояли самые разные группы, от левых анархистов и проукраинских активистов до ультра-правых групп. Замолчать факты поджогов властям было достаточно сложно, потому что партизаны сами активно вывешивают видео об этом в соцсетях», - выяснили в издании.

Кроме того, в россии увеличилось и число железнодорожных аварий. Местные власти стараются не разглашать подробности, однако, по информации СМИ, за период с марта по июнь с рельсов сошли 63 российских товарных поезда – что в полтора раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Журналисты выяснили, что диверсиями на железной дороге занимаются члены «Боевой организации анархо-коммунистов». Они используют особую методику, которая, по их заверениям, может предотвратить аварию пассажирского поезда.

Сейчас анархистское движение в россии остается децентрализованным. Всего диверсиями занимаются несколько десятков ячеек. Такая система помогает им уменьшить шансы на свою поимку местными силовиками.

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