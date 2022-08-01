На видео показали успешную работу 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Об этом сообщает ВМС ВС Украины в Фейсбук.

Так, российские оккупанты замаскировали свой танк, однако точным ударом из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" морпехи превратили технику в металлолом.

"Русские солдатики замаскировали свой танк Т-72. Надеялись, что никто его не заметит. А морские пехотинцы не только увидели вражескую технику, но и вывели ее из строя", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, в Херсонской области морские пехотинцы во время боев разгромили позиции оккупантов и захватили в плен 11 военнослужащих врага.

Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить вражескую БМП, 20 оккупантов ликвидированы или ранены. Бойцы ВСУ крушили позиции оккупантов из артиллерии.

Напомним, что британская разведка раскрыла реальную ситуацию на Запорожье и новый план рф.

Как сообщала Politeka, экс-соратник путина после бегства из рф оказался в реанимации с редким диагнозом.

Также Politeka писала, что отношения россии и Японии обострились, какая сейчас ситуация с Курильскими островами.