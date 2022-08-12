В Сети появились кадры крымских пляжей, сделанных после мощных взрывов на российской авиабазе Саки.

Напомним, мощные взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Крыму прогремели 9 августа. Очевидцы рассказывали, что слышали от 7 до 12 взрывов и публиковали в соцсетях видео, на которых было видно как минимум два эпицентра огня.

Атака вызвала панику среди отдыхающих – перед Крымским мостом сразу образовались пробки. Некоторые россияне, убегая с полуострова, рыдали, что не хотят уезжать и рассказывали, как им здесь хорошо.

"Не теряйте время, выезжайте из оккупированного РФ Крыма уже сегодня. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив!" – в свою очередь призвал Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Вряд ли оккупанты решили прислушаться к советам Чубарова, но пляжи Крыма, согласно опубликованным фото, действительно опустели.

«В Крыму туристический сезон почему-то не получился. Зато ка**пские пропагандоны утверждают обратное и демонстрируют старые кадры «заполненных» пляжей», – комментируют кадры в одном украинских телеграмм-каналов.

«Так я думаю, что, возможно, им надо подкинуть теплоты, так чтобы жарко была, а то, наверное, там прохладно... Температура не та», «А родная гавань как же? А камни с неба?», «Идеальный момент, на самом деле, чтобы на море полежать) Людей почти нет», «Надо еще бавовны», – комментируют кадры в соцсетях.

Напомним, что по неофициальным данным, за взрывами в Крыму стоят украинские спецназовцы. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на официального представителя правительства Украины.

в Сети появились снимки авиабазы ​​россиян в Крыму до и после взрывов.

Также появились новые подробности атаки.

Кроме того, стало известно, что HIMARS достигли новой цели.